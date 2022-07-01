Лайшев о помощи Тутберидзе от «Самбо-70»: «Была, в том числе и финансовая, конечно же. Деньги никогда лишними не бывают»

Президент рассказал, как центра спорта и образования помогает фигуристам «Хрустального».

– Мы знаем, что фигуристу в сборной федерация оплачивает коньки, костюмы и постановки. А что дает школа? Вот если на примере «Самбо-70».

– Поездки на соревнования – мы их финансируем и фигуристам, и тренерам. Речь о каких-то дополнительных турнирах, не запланированных сборной. К примеру, приходит Этери Георгиевна и говорит, что очень нужно поехать на предсезонный старт, – мы оплачиваем.

Кроме того, мы через своих спонсоров иной раз помогали доставать спортсменам и квартиры, и машины. В том числе и фигуристам. А спонсоры эти – сами выпускники нашей школы.

– Этери Георгиевне помогать приходилось?

– Да. В том числе и финансово, конечно же. Деньги ведь никогда лишними не бывают, так что в этом ничего такого нет. И со спонсором к Этери Георгиевне приходил, – сказал Лайшев.