«Абсолютно можно оправдать Тутберидзе с этим постом. Иногда действительно хочется послать кого-то куда подальше». Лайшев о конфликте с американским журналистом Лизом

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил высказывания тренера Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза.

«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести», – ранее написала Тутберидзе в соцсети. Американец в своих прошлых публикациях не раз обсуждал темы, связанные с тренером и ее дочерью – фигуристкой Дианой Дэвис.

«Тутберидзе все достали. Дав стране трех олимпийских чемпионок на трех подряд Олимпиадах, она все уже всем доказала, а в ней ковыряются, пытаются достать что-то отрицательное вместо помощи и создания условий для дальнейшей работы на благо наших болельщиков, зрителей, благо нашей страны.

Она все-таки больше человек искусства. Это, конечно, труд тяжелейший, но в то же время тонкое творчество, совмещение спорта и искусства. Поэтому можно объяснить эту нервозность огромным количеством комментариев, которые мы не все знаем, кто-то устно может что-то вякнуть.

Создается ажиотаж: «А где дочь? А чего ты в Америку ездила? А почему то?» А-ля травля получается. А Тутберидзе человек непубличный, работяга и трудоголик – с утра до вечера находится на льду вместе со своими воспитанниками и трудится на радость нам.

Мы все люди, мы все человеки. Я не испытывал такого обрушения на себе, хотя было много сплетен. Хотя я руковожу спортом и обязан профессионально. А Этери Георгиевна – великий тренер, которому приходится отстреливаться от нападок. Я считаю, абсолютно можно ее оправдать с этим постом. Иногда действительно хочется послать кого-то куда подальше», – сказал Лайшев.

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Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»

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