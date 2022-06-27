Саитов о мастер-классе по боксу с Загитовой: «Все, что она умеет делать, мы показали, хайпанули. Думаю, выступать дальше Алина не собирается»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу рассказал о совместном мастер-классе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

– Единогласным решением победила , и я ее с этим поздравляю. Она победила, потому что после такого красивого вида спорта, как фигурное катание, она смогла выйти на достаточно серьезное и даже опасное занятие, как бокс.

На самом деле это многих увлекает, потому что бокс – это симбиоз многих видов спорта, где спортсмену нужно быть координированным, уметь бегать, прыгать и выполнять силовые упражнения, а также думать тактически и стратегически. Поэтому мне очень приятно, что она надела перчатки.

При возможности я готов дать ей рекомендации или советы, потому что она делает только первые шаги, а в каждом виде спорта есть много нюансов и мелочей, которые нужно знать, но не каждый тренер способен их донести.

Я рад, что мы с ней провели показательную тренировку. Вначале она волновалась, потому что это не ее профиль, а народ смотрит и что-то говорит. «Даже не переживайте, все будет аккуратно и красиво».

Все, что она умеет делать, мы показали, хайпанули, и у всех было хорошее настроение, а самое главное – спортивный праздник.

– Собирается ли Алина Загитова провести настоящий поединок?

– Думаю, что выступать дальше она не собирается, потому что тренируется с тренером, а чтобы выступать, нужен спарринг-партнер и желательно не один, то есть разноплановые: высокий – низкий, правши – левши.

Загитова только совершает первые шаги. Может быть, ей захочется провести какой-нибудь бой, но я думаю, что нет, – сказал Саитов.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток