Алина Загитова: «Мне нравится работать с детьми, но пока что не хочу быть тренером. Пока хочу связать жизнь с телевидением, чем-нибудь в этом духе»

Теги Ак Барс сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, чем планирует заниматься в будущем.

Сегодня фигуристка посетила соревнования по синхронному плаванию на «Играх дружбы» в Казани.

– Вы задумывались о будущем, будет ли оно связано с тренерской деятельностью, общественной или вообще с политикой?

– Я думала над этим вопросом, но пока у меня столько перемен в жизни, что не знаешь, чего ждать дальше. Я задумывалась о карьере тренера. Мне нравится работать с детьми, но пока что я не хочу быть тренером, может быть, в будущем. Пока хочу связать свою жизнь с телевидением, чем-нибудь в этом духе.

Я болею за «Ак Барс», потому что у меня и папа связан с этим клубом. Слежу, болею, желаю только удачи и много забитых шайб. Никогда не знаешь, что будет дальше, но думаю, они все будут делать для того, чтобы победить, – сказала Загитова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные