Алина Загитова: «Мне нравится работать с детьми, но пока что не хочу быть тренером. Пока хочу связать жизнь с телевидением, чем-нибудь в этом духе»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, чем планирует заниматься в будущем.

Сегодня фигуристка посетила соревнования по синхронному плаванию на «Играх дружбы» в Казани.

– Вы задумывались о будущем, будет ли оно связано с тренерской деятельностью, общественной или вообще с политикой?

– Я думала над этим вопросом, но пока у меня столько перемен в жизни, что не знаешь, чего ждать дальше. Я задумывалась о карьере тренера. Мне нравится работать с детьми, но пока что я не хочу быть тренером, может быть, в будущем. Пока хочу связать свою жизнь с телевидением, чем-нибудь в этом духе.

Я болею за «Ак Барс», потому что у меня и папа связан с этим клубом. Слежу, болею, желаю только удачи и много забитых шайб. Никогда не знаешь, что будет дальше, но думаю, они все будут делать для того, чтобы победить, – сказала Загитова.