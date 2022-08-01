Яна Рудковская: «Какие могут быть рейтинги без российских девушек? Любая из топ-10 вынесет в одну калитку всю эту мировую элиту, прости господи!»

Теги сборная России ISU Яна Рудковская Этери Тутберидзе Матч ТВ Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская поддержала Этери Тутберидзе, которая выдвинула идею не начислять рейтинг на международных турнирах, в которых из-за отстранения не могут выступать российские фигуристы. 

«На 100% согласна с Этери Георгиевной Тутберидзе! Сложно не согласиться, ее предложение очень конструктивно.

Спортивные западные чиновники вмешали политику в спорт и забыли о главной идеологии спорта, о спортивных целях и задачах, разрушая не тысячи, а сотни тысяч судеб юных российских спортсменов во всех зимних и летних видах спорта! Сколько их?!

Какие могут быть рейтинги в фигурном катании без российских юниорок и взрослых девушек? Возьмем один вид только! Да никакие! Любая из топ-10 наших девушек не только взрослых, но и юниорок, вынесет в одну калитку всю эту мировую элиту, прости господи!

Если мы говорим про честный спорт, то не могут быть рейтинги заведомо без российских спортсменов. Это полнейшая дискриминация и преступление перед всеми российскими спортсменами, их тренерами и федерациями», — сказала Рудковская.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

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