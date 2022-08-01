Яна Рудковская: «Какие могут быть рейтинги без российских девушек? Любая из топ-10 вынесет в одну калитку всю эту мировую элиту, прости господи!»

Продюсер Яна Рудковская поддержала Этери Тутберидзе, которая выдвинула идею не начислять рейтинг на международных турнирах, в которых из-за отстранения не могут выступать российские фигуристы.

«На 100% согласна с Этери Георгиевной Тутберидзе! Сложно не согласиться, ее предложение очень конструктивно.

Спортивные западные чиновники вмешали политику в спорт и забыли о главной идеологии спорта, о спортивных целях и задачах, разрушая не тысячи, а сотни тысяч судеб юных российских спортсменов во всех зимних и летних видах спорта! Сколько их?!

Какие могут быть рейтинги в фигурном катании без российских юниорок и взрослых девушек? Возьмем один вид только! Да никакие! Любая из топ-10 наших девушек не только взрослых, но и юниорок, вынесет в одну калитку всю эту мировую элиту, прости господи!

Если мы говорим про честный спорт, то не могут быть рейтинги заведомо без российских спортсменов. Это полнейшая дискриминация и преступление перед всеми российскими спортсменами, их тренерами и федерациями», — сказала Рудковская.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»