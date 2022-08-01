Максим Траньков: «Если рассуждать с точки зрения справедливости, в идеальном мире слова Тутберидзе правильные. Но мы живем в другой реальности»

Двукратный олимпийский чемпион высказался об идее Этери Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях, в которых российские фигуристы не могут участвовать из-за отстранения.

«Безусловно, я согласен с Этери Георгиевной. Если рассуждать с точки зрения честной игры и справедливости, в идеальном мире ее слова очень правильные. Но мы живем в другой реальности.

Я не верю, что сейчас что-то может поменяться. Об этом нужно говорить, показать свои эмоции стоит. Но предпосылок к тому, что нас услышат, нет.

В фигурном катании у нас самое главное противостояние со странами Северной Америки. И оно больше кулуарное, нежели реальное. Поэтому нас не очень хотят видеть на международной арене. Это уже очень давно происходит.

На сколько затянется наше отстранение? Пока Международный союз конькобежцев ближе к Северной Америке, больше шансов, что нас продолжат банить, нежели на какое-то справедливое решение», – считает Траньков.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»