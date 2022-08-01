Яна Рудковская: «Трусова и Кондратюк похожи на героев мультфильма о светлой искренней любви друг к другу и к спорту, который их связал вместе»

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Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка

— Вы просто не представляете, как Трусову любят дети! В каждом городе — куда бы мы ни приезжали, везде ждали «Русскую ракету»! Уверена, что Саша заявит о себе еще не раз. У нее прекрасная семья и прекрасный друг — Марк Кондратюк.

— Что вы думаете об их союзе?

— Прекрасные ребята — очень добрые и душевные. Я весь тур наблюдала за ними и радовалась. Они — очень красивая пара. Я считаю, что иметь такую девушку как Саша Трусова — это большая ответственность и большая удача.

— То есть эти отношения могут положительно сказаться на карьерах ребят?

— У Марка своеобразный путь. Прямо сейчас он абсолютно лучший российский одиночник. Марк за весь тур «Союз чемпионов» напрыгал огромное количество четверных. В каждом выступлении он делал минимум два четверных сальхова. Да, случались падения и недокруты, но в основном это были чистые прыжки.

Думаю, что в предстоящем сезоне Кондратюк снова будет лучшим. Я очень болею за этого парня. У Марка не сразу складывалась карьера, но в этом году он безумно выстрелил — завоевал все возможные титулы. Думаю, что и на чемпионате мира без Нэтана Чена и Юдзуру Ханю он поборолся бы за топ-3.

Я считаю, что в этой паре как Саша помогает Марку, так и Марк помогает Саше. Их нельзя разделять. Они оба сильные и амбициозные. Они похожи на героев какого-то мультфильма о светлой искренней любви друг к другу и к спорту, который их связал вместе, – сказала Рудковская. 

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