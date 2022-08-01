Рудковская об отстранении россиян: «Насколько понимаю, есть такой вариант, как выступление в нейтральном статусе. Это должно спасти ситуацию до Олимпиады»

Продюсер Яна Рудковская высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— У нас сейчас непростая ситуация. Нужно думать не о том, сколько медалей наши спортсмены могут недополучить, а о том, как поскорее вернуться в мировую элиту и изменить ситуацию с санкциями.

Мы разговаривали с нашим министром спорта Олегом Матыциным. Я думаю, что ситуация будет меняться с послаблением санкций. Да, этот год будет сложным, и мы его пропустим.

Но я очень надеюсь, что в следующем году, как сказала Татьяна Анатольевна Тарасова, наши выйдут и с еще большей злостью разорвут.

Татьяна Анатольевна абсолютно права — русских спортсменов злить нельзя. Я желаю нашим ребятам побольше спортивной злости. Хочется, чтобы после возвращения они полностью занимали пьедесталы.

— Вы ожидаете полноценного возвращения наших спортсменов или все же будут оставаться какие-то ограничения?

— Не уверена, что флаг разрешат. Но, насколько я понимаю, есть такой вариант, как выступление в нейтральном статусе. Это должно как-то спасти ситуацию до Олимпийских игр.

Я очень надеюсь, что будет только один год пропуска, потому что у меня все-таки сын подрастает. Он будет претендовать не на следующую Олимпиаду, а через одну. Но все равно сердце екает. Очень хочется, чтобы он выступал на мировой арене.

Сам Саша мечтает попасть на Олимпийские игры и приехать туда не просто покататься, – сказала Рудковская.