Роднина о словах Тутберидзе: «Так делают все федерации, увы. Такая сейчас политическая обстановка и отношение к России в мире»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU Этери Тутберидзе Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала высказывание Этери Тутберидзе об отстранении россиян от международных соревнований. 

Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов и присуждение титулов спортсменам на турнирах, в которых не могут участвовать россияне из-за отстранения.  

«Так делают все федерации, увы. Нельзя выделить среди них какую-то одну.

Так поступает большинство. Такая сейчас политическая обстановка и отношение к России в мире», – сказала Роднина.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

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