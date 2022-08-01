Роднина о словах Тутберидзе: «Так делают все федерации, увы. Такая сейчас политическая обстановка и отношение к России в мире»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала высказывание Этери Тутберидзе об отстранении россиян от международных соревнований.

Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов и присуждение титулов спортсменам на турнирах, в которых не могут участвовать россияне из-за отстранения.

«Так делают все федерации, увы. Нельзя выделить среди них какую-то одну.

Так поступает большинство. Такая сейчас политическая обстановка и отношение к России в мире», – сказала Роднина.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»