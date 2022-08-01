Авербух об идее Тутберидзе заморозить рейтинги: «Это было бы честно и к нашим фигуристам, и к другим участникам соревнований»

Серебряный призер Игр Илья Авербух высказался об идее Этери Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях, в которых российские фигуристы не могут участвовать из-за отстранения.

«Шаг Этери Тутберидзе вполне логичен. Это было бы честно и к нашим фигуристам, и к другим участникам соревнований.

Участие россиян усилило бы позиции каждого другого спортсмена, а в отсутствие наших ребят все это становится недействительным». — сказал Авербух.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»