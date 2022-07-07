Авербух об американском журналисте Лизе: «Он вбрасывает какую-то информацию в топку. Просто смешно, что мы его обсуждаем»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Александр Коган Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух высказался об инсайдах американского блогера Дейва Лиза.

Ранее Лиз сообщал, что российский танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин перейдет в сборную США. Также он писал, что Этери Тутберидзе хотела бы тренировать в Америке, но не может взять туда всех своих фигуристов.

«Мне вообще кажется, что мы из этого блогера сделали неизвестно что. Это просто смешно, что мы его обсуждаем. Он нам вбрасывает какую-то информацию в топку. И, как правильно сказал Александр Коган, это просто не надо замечать. Зачем? Мы сами себя подставляем. Для него это одно удовольствие. И без разницы, подтвердилась информация или нет.

Давайте поддерживать своих и доверять проверенной информации. Этери вернулась домой к своим детям – у нее огромная группа талантливых юных девочек, хороших парней», – сказал Авербух.

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