Авербух об американском журналисте Лизе: «Он вбрасывает какую-то информацию в топку. Просто смешно, что мы его обсуждаем»

Хореограф Илья Авербух высказался об инсайдах американского блогера .

Ранее Лиз сообщал, что российский танцевальный дуэт – перейдет в сборную США. Также он писал, что хотела бы тренировать в Америке, но не может взять туда всех своих фигуристов.

«Мне вообще кажется, что мы из этого блогера сделали неизвестно что. Это просто смешно, что мы его обсуждаем. Он нам вбрасывает какую-то информацию в топку. И, как правильно сказал Александр Коган, это просто не надо замечать. Зачем? Мы сами себя подставляем. Для него это одно удовольствие. И без разницы, подтвердилась информация или нет.

Давайте поддерживать своих и доверять проверенной информации. Этери вернулась домой к своим детям – у нее огромная группа талантливых юных девочек, хороших парней», – сказал Авербух.

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