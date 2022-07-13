Тарасова о мастер-классах Трусовой в Швеции: «Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества сегодня делает наших спортсменов востребованными»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о мастер-классах Александры Трусовой в Стокгольме. 

Мероприятия с участием Трусовой пройдут 27 и 28 августа. 

«Это будет первая подобная проба Саши с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести – они серьезно к этому относятся.

Саша проведет мастер-класс по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными.

И думаю, что все, кто придут, останутся в восторге», – сказала Тарасова. 

Александра Трусова проведет мастер-классы в Стокгольме

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