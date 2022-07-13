Тарасова о мастер-классах Трусовой в Швеции: «Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества сегодня делает наших спортсменов востребованными»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о мастер-классах Александры Трусовой в Стокгольме.
Мероприятия с участием Трусовой пройдут 27 и 28 августа.
«Это будет первая подобная проба Саши с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести – они серьезно к этому относятся.
Саша проведет мастер-класс по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными.
И думаю, что все, кто придут, останутся в восторге», – сказала Тарасова.