Тарасова о мастер-классах Трусовой в Швеции: «Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества сегодня делает наших спортсменов востребованными»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала о мастер-классах в Стокгольме.

Мероприятия с участием Трусовой пройдут 27 и 28 августа.

«Это будет первая подобная проба Саши с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести – они серьезно к этому относятся.

Саша проведет мастер-класс по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными.

И думаю, что все, кто придут, останутся в восторге», – сказала Тарасова.

Александра Трусова проведет мастер-классы в Стокгольме