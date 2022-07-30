Трусова на вопрос о сравнении с Овечкиным: «Прыгну выше я, а он пробежит быстрее»

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о сравнении с хоккеистом Александром Овечкиным.
Сегодня Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина.
– Как вы себя чувствуете в хоккейной атмосфере? Было приятно, что вас пригласили?
– Безусловно, мне очень приятно, что меня пригласили, очень приятно здесь находиться. Испытываю только положительные эмоции.
– Кто быстрее пробежит, кто выше прыгнет, вы или Овечкин?
– Прыгну выше я, а он пробежит быстрее, – ответила Трусова.
Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина