Трусова на вопрос о сравнении с Овечкиным: «Прыгну выше я, а он пробежит быстрее»

Теги Александр Овечкин сборная России Артемий Панарин женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о сравнении с хоккеистом Александром Овечкиным.

Сегодня Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина.

– Как вы себя чувствуете в хоккейной атмосфере? Было приятно, что вас пригласили?

– Безусловно, мне очень приятно, что меня пригласили, очень приятно здесь находиться. Испытываю только положительные эмоции.

– Кто быстрее пробежит, кто выше прыгнет, вы или Овечкин?

– Прыгну выше я, а он пробежит быстрее, – ответила Трусова.

Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина

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