Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина

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Фигуристка Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч. 

Игра пройдет сегодня в спортивно-игровом центре Arena Play под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина.

Участники матча – Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Василий Подколзин, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Клим Костин и другие игроки НХЛ и КХЛ.

Трусова сфотографировалась с Ничушкиным и Панариным. 

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