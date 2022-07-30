Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина

Фигуристка Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч.

Игра пройдет сегодня в спортивно-игровом центре Arena Play под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина.

Участники матча – , , Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, , Вадим Шипачев, Василий Подколзин, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Клим Костин и другие игроки и .

Трусова сфотографировалась с Ничушкиным и Панариным.