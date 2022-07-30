Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч фонда Артемия Панарина

Фигуристка Александра Трусова посетила благотворительный хоккейный матч.
Игра пройдет сегодня в спортивно-игровом центре Arena Play под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина.
Участники матча – Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Василий Подколзин, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Клим Костин и другие игроки НХЛ и КХЛ.
Трусова сфотографировалась с Ничушкиным и Панариным.