«Камила как будто всю жизнь этим занималась». Первый канал показал тренировку Валиевой, Трусовой и Соловьева в керлинге

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Первый канал показал сюжет о тренировке по керлингу с участием Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Дмитрия Соловьева.

Фигуристы вышли на лед вместе с серебряным призером ЧМ по керлингу Анной Сидоровой, которая во время тренировки объясняла им особенности технических элементов в своем виде спорта, в частности при броске камня.

«Камила как будто всю жизнь этим занималась», – сказала Трусова после броска в исполнении Валиевой.

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