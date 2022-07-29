«Камила как будто всю жизнь этим занималась». Первый канал показал тренировку Валиевой, Трусовой и Соловьева в керлинге

Первый канал показал сюжет о тренировке по керлингу с участием Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Дмитрия Соловьева.

Фигуристы вышли на лед вместе с серебряным призером ЧМ по керлингу Анной Сидоровой, которая во время тренировки объясняла им особенности технических элементов в своем виде спорта, в частности при броске камня.

«Камила как будто всю жизнь этим занималась», – сказала Трусова после броска в исполнении Валиевой.

Наши фигуристки поселились в Сочи: Щербакова и Медведева промокли на концерте МакSим, Валиева и Трусова проверили экстрим-аттракционы