Александра Трусова: «Мои кумиры в фигурном катании – Чен, Ханю, Савченко, Медведева. Всегда ими восхищалась»

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова на фестивале «VK Fest» ответила на вопросы о фигурном катании.

«Было ли у меня желание уйти из спорта? Все знают ответ на этот вопрос. На Олимпиаде была минутная слабость. А так, чтобы серьезно обдумывать — никогда.

Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим. Недавно у нас закончился сбор в Новогорске.

Мои кумиры в фигурном катании – Нэтан Чен, Юдзуру Ханю, , Женя Медведева. Всегда ими восхищалась.

Я всегда знала, что добьюсь своей цели — исполню пять четверных. О том, чтобы побить собственный рекорд, пока не думаю.

Дома братья иногда прикалываются и начинают называть меня так, как обычно объявляют: Русская ракета. Я знаю, что не первая ношу это прозвище в российском спорте. Первым был Павел Буре. Достойная преемственность.

Перед олимпийским сезоном я готовилась к прокатам с конца мая. Уже тогда пробовала все прыжки. На самой Олимпиаде я волновалась меньше всего. Всю жизнь я говорила себе, что переживать не надо. И когда вышла на лед, вообще не было нервов.

Это удивительно! Я получила огромное удовольствие от прокатов», — добавила Трусова.