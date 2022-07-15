Тарасова о короткой программе Валиевой под саундтрек из «Интерстеллара»: «От музыки я пришла в неописуемый восторг»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о визите на тренировку группы Этери Тутберидзе в Новогорске и оценила новую музыку для короткой программы Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне Валиева будет выступать под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

«Я видела в основном юниоров, была у Этери, она очень рада, что я пришла на лед. Позитивно все – катался один грузин очень красивый (Ника Эгадзе), были и мальчики, и девочки, все прыгают [каскады] три-три.

Тренировка не останавливается, если ты упал. Выехал – и идешь на следующий прыжок, не видела там стоящих раздумывающих детей, все очень хотят и делают все профессионально.

Можно сказать, что поездка оставила самые приятные впечатления, все та же компания на льду – Глейхенгауз, Дудаков, все были очень приветливы, давно не виделись. Они дали мне послушать музыку [к короткой программе] Валиевой, от которой я пришла в неописуемый восторг.

Мне подарили охапку желто-розовых цветов и подмосковных пионов, сижу сейчас и радуюсь», – рассказала Тарасова.

«Спасибо, дети». Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе в Новогорске и получила букет цветов от Акатьевой