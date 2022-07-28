Анна Сидорова: «Валиева и Трусова научатся хорошо играть в керлинг быстрее остальных за счет своей подготовки. У них огромный потенциал»

Российская керлингистка Анна Сидорова оценила потенциал фигуристок и в керлинге.

– Как оцените дебют Трусовой и Валиевой в керлинге?

– У Валиевой и Трусовой сложный комбинационный вид спорта, поэтому какие-то моменты им давались проще по сравнению с остальными участниками нашего вчерашнего мероприятия.

Я сама занималась фигурным катанием, а после травмы ушла в керлинг. Поэтому некоторые моменты в керлинге мне было проще объяснять девочкам, мы говорили с ними, так сказать, на одном языке.

Растяжка, спортивная подготовка и ощущение собственного тела помогли Камиле и Саше быстро понять суть дела, с правилами они тоже быстро разобрались. Было весело, у девчонок горели глаза. В какой-то момент они стали задавать вопросы о нюансах игры.

Мне было очень приятно, что один мой любимый вид спорта, фигурное катание, привлек внимание к другому моему любимому виду, керлингу. Керлинг – это круто и не так просто, как кажется со стороны. При этом у каждого человека есть возможности попробовать свои силы в керлинге, независимо от возраста и спортивной подготовки.

– Как считаете, Трусова и Валиева могли бы успешно играть в керлинг?

– Важно понимать, о каком уровне мы говорим. Если говорим о выступлении на международных соревнованиях, нужно потратить не один год, чтобы подняться до топ-уровня. А на любительском уровне может играть любой человек.

Камила и Саша научатся хорошо играть в керлинг точно быстрее остальных за счет своей подготовки. У них огромный потенциал. И если есть заинтересованность, то обучение пройдет очень быстро.

Я сказала Саше и Камиле, что керлинг – такой вид спорта, в котором не нужно бояться поздно начинать. Если они захотят участвовать в соревнованиях по керлингу, я всегда их жду, – сказала Сидорова.

«Рада, что за падения тут баллы не снимают». Трусова и Валиева сыграли в керлинг с Сидоровой