Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила участие Камилы Валиевой в ледовом шоу «Аленький цветочек».

Валиева, которая исполняет роль Настеньки, выступает в спектакле вместе с Дмитрием Соловьевым в Сочи.

«Абсолютно феноменальная спортсменка – талант, работоспособность. Плюс Камила еще и невероятная актриса. Настенька в ее исполнении – хрупкая и одновременно сильная.

Я все волновалась, как они будут кататься вместе с Димой Соловьевым. Все-таки из одиночного катания прийти в танцы не так-то просто, но она справилась. Даже Дима был потрясен.

Дебют Камилы смотрела на одном дыхании, хотя спектакль знаю наизусть. Когда она выезжала на лед, казалось, что время останавливается», – сказала Навка.

Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой