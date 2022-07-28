Руслан Захаров: «Надо звать Трусову в конькобежный спорт. В Швецию ее не пустили, так что ждем на сборе в Иркутске»

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Руслан Захаров считает, что фигуристка Александра Трусова может помочь в популяризации конькобежного спорта.

«Надо звать Трусову в конькобежный спорт. Только с ней и получится его популяризовать, потому что у нас что-то не очень пока получается. В шорт-трек не надо, там в 2014-м Виктор Ан привлек внимания к виду спорта.

Так что ждем Александру, тренер у нас хороший, все объяснит. Предлагаю начать прямо со сбора в Иркутске, в Швецию ее не пустили (речь об отмене мастер-класса фигуристки в Стокгольме – Sports,ru), так что ждем в Иркутске», – сказал Захаров.

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