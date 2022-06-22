WADA не планирует исключать триметазидин, который найден у Валиевой, из списка запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует исключать из списка запрещенных препаратов триметазидин, который был найден в декабрьской пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«У WADA нет планов убирать триметазидин из списка запрещенных препаратов и методов.

Включение в список происходит, если препарат удовлетворяет минимум двум из трех критериев:

– имеет потенциал улучшать или улучшает спортивные результаты,

– представляет реальный или потенциальный риск здоровью атлета,

– нарушает дух спорта (определение этого понятия имеется во всемирном антидопинговом кодексе).

Список ежегодно пересматривается в консультациях с научными, медицинскими и антидопинговыми экспертами», – заявили в пресс-службе WADA.

Ранее сообщалось, что не будет предлагать WADA исключить триметазидин из списка запрещенных веществ, несмотря на исследование российских специалистов. Те пришли к выводу, что триметазидин не оказывает положительное влияние на физическую работоспособность, восстановление или другие параметры здоровья.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла