Валиева, Навка, Синицина и Кацалапов стали героями премьерного номера журнала U Magazine и снялись для digital-обложек

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Камила Валиева, Татьяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали героями премьерного номера журнала U Magazine.

Фигуристы снялись для digital-обложек журнала. 

Сейчас в Сочи проходит ледовое шоу Навки «Аленький цветочек», где Валиева исполняет роль Настеньки. Синицина и Кацалапов также принимают участие в шоу.

«Какой будет моя Настенька? Полагаю, она будет очень чувствительной. И, конечно, доброй, это самое главное», – сказала Валиева. 

«Конечно, мы скучаем по турнирам: они приносят столько счастья, хотя от стресса сердце периодически и выскакивает из груди», – цитирует Синицину U Magazine.

«Так уж вышло, что благодаря своему характеру, воспитанию и спортивной закалке привыкла принимать смелые решения и рисковать. Мне кажется, эта энергия передается всем, кто со мной работает», – сказала Навка в интервью журналу.

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