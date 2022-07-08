Татьяна Навка: «Меня путают с Синициной, говорят: ой, как Татьяна помолодела и красиво катается. Достойная замена мне»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка рассказала, что ее путают с чемпионкой Пекина-2022 в команде Викторией Синициной.

Синицина и Никита Кацалапов выступали в шоу Навки «Аленький цветочек».

«Иногда меня путают с Викторией Синициной, говорят: ой, как Татьяна помолодела и красиво катается. Это очень приятно. Достойная замена мне, – достойная замена (Навка и Чернышев ранее исполняли главные роли в спектакле – Sports.ru).

Они уходят теперь на сборы в Сочи, им на смену пришли юное дарование, известная всему миру , которую безумно любит весь мир и ждет ее дальнейших успехов, невероятное талантище, выучила всю партию за несколько тренировок», – сказала Навка.