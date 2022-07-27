Алина Загитова: «Личное не афиширую. Хоккея в моей жизни всегда было много, до сих пор бываю на матчах, не вижу в этом ничего удивительного»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ответила на вопрос о слухах о том, что она встречается с хоккеистом.

В медиа ранее говорилось о том, что Загитова состоит в отношениях с Дмитрием Воронковым. В мае появились сведения, что пара рассталась.

– Конечно же, всех интересует ваша личная жизнь. Вас заметили на нескольких хоккейных матчах, и сразу пошли слухи, что вам нравится какой-то хоккеист...

– Личное я не афиширую. Но, в принципе, могу сказать, что хоккея в моей жизни всегда было очень много, в том числе из-за папы.

С самого детства я с мамой ходила на его игры, и он постоянно говорил дома о хоккее. Я до сих пор бываю на матчах, не вижу в этом ничего удивительного, – сказала Загитова.

Загитова посетила хоккейный турнир с участием Воронкова. Сообщалось, что пара рассталась