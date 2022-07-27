Алина Загитова: «В институте мне не ставили зачет по физкультуре. Думала, могут поставить автоматом – я тренируюсь каждый день. Разобралась, сдала»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала об учебе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

– Я знаю, что вы учитесь в РАНХиГСе. На заочном отделении?

– На очном. Факультет журналистики, направление «Продюсирование и культурная политика». Изучаю и литературу, и право, и историю, много всего...

Когда я сдала экзамены ЕГЭ, долго думала, куда мне поступать. Захотелось пойти на журналиста. Потому что теперь моя жизнь связана не только со спортом, но и с телевидением тоже, и это очень интересно.

Не всегда получается посещать все занятия, тяжело совмещать тренировки на льду и учебу. Но все-таки я стараюсь. Уже перешла на третий курс. Этим летом, в июне, как и все студенты, сдала сессию.

Очень нервно это проходило, конечно. Но, слава богу, все успешно завершилось. Я сдавала экзамены и зачеты на общих основаниях. Иногда преподаватели проявляли ко мне даже более пристальное внимание, чем к другим. Что вдвойне тяжело.

В эту сессию у нас был такой предмет, как право. Я пыталась изучить законы, а их так много, что все запомнить невозможно. Но я подготовилась, у меня и репетитор был. В результате экзамен сдала на отлично.

А вот зачет по физкультуре мне не ставили. Представляете, в интернете пошли слухи, что меня отчисляют из института из-за того, что я не сдала зачет по физкультуре. Это очень смешно.

Я каждый день занимаюсь спортом, и у меня есть достижения. Думала, что мне могут поставить зачет автоматом. Я понимаю, все должны быть в равных условиях. Но я каждый день тренируюсь в ледовом дворце. У нас там и хореография, и силовые упражнения. Мы и отжимаемся по двадцать раз...

В общем, с зачетом по физкультуре я разобралась – сдала, – сказала Загитова.