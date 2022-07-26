Авербух о групповом номере с Щербаковой под Be Italian: «Анна ведет себя очень деликатно, ей нравится выступать под эту композицию с другими девчонками»

Хореограф Илья Авербух высказался о групповом номере с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой под песню Be Italian.
– Анна говорила, что ей пока тяжело ежедневно выступать в шоу, поскольку раньше у нее такого опыта не было. Как она справляется в роли главной звезды?
– Она блестяще выступает, в каждом шоу делает много тройных прыжков, выходит и в сольных номерах, и в массовых. Мне кажется, что она в каждом шоу еще больше раскрывается, находит себя, поэтому никаких вопросов у меня не возникает. Зрители всегда блестяще принимают Анну и стоя аплодируют.
– Объясните, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, в чем сложность шоу в сравнении со стартами?
– Это скорее не сложности, а другой подход. Шоу проходят ежедневно, именно это и подчеркивала Анна. Каждый день надо настраиваться перед тем, как выйти к зрителям, а соревнований всего 5-6 за сезон. Но, конечно, по драматизму, по психологическому настрою соревнования гораздо сложнее. Поэтому я никогда бы не проводил равенство между шоу и соревнованиями, это разные задачи. Но на шоу Анна выкладывается на все 100% с точки зрения эмоциональности.
– Номер под композицию Be Italian – достаточно откровенный, и если другие фигуристки чувствуют себя в нем уверенно, то для Анны это, очевидно, новый опыт. Как она отреагировала, когда узнала, что у нее будет подобный образ?
– С радостью. Анна ведет себя в этом номере очень деликатно, ей нравится выступать под эту композицию с другими девчонками. Ведь весь номер и строится на том, что каждая девушка имеет свой характер и по-своему чувствует себя в этом мире. Здорово смотреть на каждую из них. Такой чемпионский номер, когда одновременно на льду появляются Аня Щербакова, Оксана Домнина, Евгения Медведева, Мария Петрова, Албена Денкова, Александра Степанова. Такого еще не было.
– Как вы оцениваете работу Анны в этом номере? Удается ли ей с ним справиться?
– Конечно. Работа блестящая. Вообще Аня недавно давала интересное интервью, где она еще раз показала себя свободным, очень эрудированным и открытым человеком. Была очень интересная беседа, и я рекомендую всем послушать это интервью для того, чтобы еще больше почувствовать и понять, какая Аня Щербакова, – сказал Авербух.