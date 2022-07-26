Авербух о групповом номере с Щербаковой под Be Italian: «Анна ведет себя очень деликатно, ей нравится выступать под эту композицию с другими девчонками»

Хореограф Илья Авербух высказался о групповом номере с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой под песню Be Italian.

– Анна говорила, что ей пока тяжело ежедневно выступать в шоу, поскольку раньше у нее такого опыта не было. Как она справляется в роли главной звезды?

– Она блестяще выступает, в каждом шоу делает много тройных прыжков, выходит и в сольных номерах, и в массовых. Мне кажется, что она в каждом шоу еще больше раскрывается, находит себя, поэтому никаких вопросов у меня не возникает. Зрители всегда блестяще принимают Анну и стоя аплодируют.

– Объясните, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, в чем сложность шоу в сравнении со стартами?

– Это скорее не сложности, а другой подход. Шоу проходят ежедневно, именно это и подчеркивала Анна. Каждый день надо настраиваться перед тем, как выйти к зрителям, а соревнований всего 5-6 за сезон. Но, конечно, по драматизму, по психологическому настрою соревнования гораздо сложнее. Поэтому я никогда бы не проводил равенство между шоу и соревнованиями, это разные задачи. Но на шоу Анна выкладывается на все 100% с точки зрения эмоциональности.

– Номер под композицию Be Italian – достаточно откровенный, и если другие фигуристки чувствуют себя в нем уверенно, то для Анны это, очевидно, новый опыт. Как она отреагировала, когда узнала, что у нее будет подобный образ?

– С радостью. Анна ведет себя в этом номере очень деликатно, ей нравится выступать под эту композицию с другими девчонками. Ведь весь номер и строится на том, что каждая девушка имеет свой характер и по-своему чувствует себя в этом мире. Здорово смотреть на каждую из них. Такой чемпионский номер, когда одновременно на льду появляются Аня Щербакова, , , , Албена Денкова, . Такого еще не было.

– Как вы оцениваете работу Анны в этом номере? Удается ли ей с ним справиться?

– Конечно. Работа блестящая. Вообще Аня недавно давала интересное интервью, где она еще раз показала себя свободным, очень эрудированным и открытым человеком. Была очень интересная беседа, и я рекомендую всем послушать это интервью для того, чтобы еще больше почувствовать и понять, какая , – сказал Авербух.