Анна Щербакова: «Шоу и спорт – абсолютно разные вещи. Но, как любой спортсмен, хочу выполнить работу на максимум, в то же время меня это раскрепощает»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об участии в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое проходит в Сочи с 8 июля по 7 августа.

Щербакова ранее выступила там с двумя номерами – программой «Мастер и Маргарита» и номером на стихи Булата Окуджавы.

«Я катаю часть из олимпийской произвольной программы в первом отделении. Так мы решили вместе с Ильей (Авербухом), чтобы для поклонников фигурного катания, которые весь год следили за соревнованиями, болели за наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине, была возможность посмотреть эту программу вживую, самое главное – окунуться в те эмоции, ту атмосферу.

На шоу эта программа немножко преобразилась, стала более театральной, с каждым прокатом я стараюсь все больше добавлять туда красочности, взаимодействовать со зрителями.

Шоу и спорт – абсолютно разные вещи. Конечно, на соревнованиях максимальная концентрация, очень сильное волнение, здесь же стараешься доставить максимальное удовольствие зрителям.

Но, как, наверное, любой спортсмен, хочу всегда выполнить свою работу на максимум, но в то же время меня это, наверное, как-то раскрепощает – стараешься доставить зрителям и получить удовольствие», – рассказала Щербакова на VK Fest.

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