Анна Щербакова: «С каждым выступлением я приучаюсь работать с публикой, чувствовать разницу между соревнованиями и шоу»

Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от выступления в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

— Я бы не назвала это чем-то кардинально новым, но с каждым шоу я приучаюсь работать с публикой, чувствовать разницу между соревнованиями и шоу. Когда я прокатываю сейчас свои программы, всегда ищу свободный кусочек, где я никак не взаимодействую со зрителем. Это те моменты, которые на соревнованиях мне нужны для того, чтобы настроиться на выполнение элемента или отдохнуть перед тем, как сделать какую-то сложную связку.

Здесь же, на шоу, эти моменты идут на зрителей. Я стараюсь театральней, красочней делать все движения. Мне кажется, они так даже преображаются!

— Как думаешь, такой опыт поможет тебе в будущих сезонах, в твоей карьере?

— Я думаю, да. Во-первых, я привыкаю к выступлениям на публику. Это только кажется, что мы часто выступаем для зрителей, но обычно это бывает только по несколько раз в месяц в конце сезона. А когда ты катаешь шоу каждый день, появляется больше возможностей получить новый опыт. Из каждого выступления беру что-то для себя. Во-вторых, в будущем я смогу раскрыться на льду больше за счет этого.

— Ты уже совершенно по-новому раскрылась в совместном с другими фигуристками женском номере под песню певицы Fergie «Be Italian». Такой Аню Щербакову мы еще не видели! Как удалось вжиться в образ роковой и дерзкой итальянки?

— Да, это максимально новый образ! В таком стиле программ у меня вообще никогда не было. Наверное, хорошо, что в этом шоу у меня есть такой номер, потому что, если бы мне поставили подобную программу индивидуально, возможно, я бы с ней не справилась. А здесь у меня есть возможность в коллективе попробовать новую тематику. Ведь это развитие актерской составляющей катания — когда любой образ можно передать.

Первые прокаты были совсем не в моей стихии, но потом я постепенно старалась вливаться. Поначалу смотрела на других. Сейчас же с каждым разом стараюсь сделать так, чтобы образ смотрелся органичнее. Будет классно, если на последнем шоу я почувствую себя максимально комфортно даже в таком неординарном для меня образе. Я уже чувствую, что справляюсь лучше, – сказала Щербакова.

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