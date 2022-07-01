«Надо не Валиеву жалеть, а бошки отрубать виноватым». Александр Тихонов о переводе фигуристки в регистрируемый допинг-пул

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) усилить допинг-контроль в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева была переведена из расширенного пула допинг-тестирования в регистрируемый. Отныне она обязана представлять системе ADAMS данные о ежедневном 60-минутном периоде, в который допинг-офицеры гарантированно смогут найти ее по указанному для этого времени адресу.

«Я бы всех наших перевел на такой режим. Ну нет у нас закона о допинге, мы сами себе напоганили. У нас самое большое количество допинга, кого тут винить? Все правильно делают, я с ними абсолютно согласен.

Суровость закона говорит о человеколюбии. Мы давно стали изгоями в большом спорте. Я задаю всегда один и тот же вопрос: почему не принимают закон о допинге? А то потом журналисты начинают: «Вот, ее так жалко, такая девочка хорошенькая, красивая». Надо не Камилу жалеть, а бошки отрубать виноватым.

Чего мы ждем? Чтобы всех дисквалифицировали и посадили на такую систему? Я бы на ее месте принял мудрое решение. Какое? Думаю, вы догадываетесь. Объявить виноватых или завершить карьеру? Я ничего не говорю», – сказал Тихонов.

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