Валуев о допинговом деле Валиевой: «Если все-таки в ее крови было запрещенное вещество, то юный возраст этому не оправдание»

Николай Валуев высказался о допинговом деле фигуристки .

Валиева в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в команде, но церемония награждения не была проведена. Стало известно, что в декабрьской пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

«Расследование будет продолжаться. И если все-таки в ее крови было запрещенное вещество, то юный возраст этому не оправдание.

Дело не в возрасте, а в том, принимал ты препарат или не принимал, колол – не колол. В вопросе допинга нет третьей стороны, нет золотой середины. Если в организме находится хотя бы тысячная доля какого-то запрещенного вещества, то в западных СМИ все напишут так, что ни у кого не останется сомнений в том, что этот препарат ели килограммами.

И где-то мелким-мелким шрифтом напишут правду. Как это было в случае с нашим боксером Сашей Поветкиным, когда у него нашли какие-то остатки мельдония», – отметил экс-чемпион мира по боксу.

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