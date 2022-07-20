Щербакова о возможном участии в «Ледниковом периоде»: «Пока вообще не могу такое представить, я даже со стороны на парное катание боюсь смотреть»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном участии в шоу «Ледниковый период».

«Честно, пока вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны на парное катание боюсь смотреть. Когда поддержки делают, я всегда очень нервничаю, иногда отворачиваюсь, хотя это делают профессионалы.

Если я буду пробовать это с профессионалами, я и то переживаю. А уж попробовать это с человеком, который на коньках неуверенно стоит... Я, честно, пока даже представить себе не могу. Мне кажется, это абсолютно бесстрашным человеком нужно быть», – сказала Щербакова.

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