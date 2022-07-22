Алина Загитова: «Не раз слышала о себе фразу «просто повезло». Казалось, подобные высказывания позволяют только те, кто не имеет отношения к спорту. Оказалось, это не так»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением об этике в спорте.

«Просто повезло». Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере в фигурном катании.

Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо спорту. Оказалось, это не так.

Без постоянной работы над собой результатов не достичь, и удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику постоянно.

Именно такую идею я планирую продвигать в будущем во время своей работы», – сказала Загитова в видео на своем телеграм-канале.

Елена Вайцеховская: «Загитова – это карьера-везение. Повезло со временем рождения, с данными, с характером, в том числе с определенной внутренней ленью, благодаря чему не было травм от перетренированности»