Инна Гончаренко: «Уверена, шоу Ханю будут интересными и захватывающими. Можно ожидать в них Медведеву и Загитову, с которыми у него прекрасные отношения»

Тренер по фигурному катанию высказалась о том, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил соревновательную карьеру.

– один из моих любимейших фигуристов. Я считаю, что он яркая личность, очень особенный, выделяющийся своим катанием и одухотворенностью.

Своими яркими прыжками он оставил феноменальный след. Конечно, зрители и болельщики будут хотеть и дальше его видеть, но выбор спортсмена надо уважать.

Его идея с шоу – это прекрасно. Творческие люди могут многое дать зрителям и для развития подрастающего поколения. То, что он хочет делать – это важно и нужно. Я уверена, это будет интересно и захватывающе.

Вполне можно ожидать Женю Медведеву и , с которыми у него прекрасные отношения, в ледовых шоу, потому что в мире фигурного катания хорошие отношения друг с другом. Это будет интересно», – сказала Гончаренко.

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет