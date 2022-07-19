Инна Гончаренко: «Уверена, шоу Ханю будут интересными и захватывающими. Можно ожидать в них Медведеву и Загитову, с которыми у него прекрасные отношения»

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о том, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил соревновательную карьеру. 

«Юдзуру Ханю – один из моих любимейших фигуристов. Я считаю, что он яркая личность, очень особенный, выделяющийся своим катанием и одухотворенностью.

Своими яркими прыжками он оставил феноменальный след. Конечно, зрители и болельщики будут хотеть и дальше его видеть, но выбор спортсмена надо уважать.

Его идея с шоу – это прекрасно. Творческие люди могут многое дать зрителям и для развития подрастающего поколения. То, что он хочет делать – это важно и нужно. Я уверена, это будет интересно и захватывающе.

Вполне можно ожидать Женю Медведеву и Алину Загитову, с которыми у него прекрасные отношения, в ледовых шоу, потому что в мире фигурного катания хорошие отношения друг с другом. Это будет интересно», – сказала Гончаренко. 

«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

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