Мария Бутырская: «Слава богу, что моя спортивная карьера не застала нынешнее время, потому что спортсменам сейчас тяжело»

Теги сборная России Мария Бутырская Политика Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала об отношении к российским спортсменам за границей.

«Я много передвигаюсь по Европе, не чувствую никакого давления от обычных людей. Наоборот, очень многие иностранцы помогают. Это касается именно обычных людей, а не государств.

Очень не хочется, чтобы спортсмены были жертвами политики. Столько лет жизни отдано спорту, столько работа проделано с детства.

Слава богу, что моя спортивная карьера не застала нынешнее время, потому что спортсменам сейчас, конечно, тяжело», – сказала Бутырская.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные