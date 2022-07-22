Мария Бутырская: «Слава богу, что моя спортивная карьера не застала нынешнее время, потому что спортсменам сейчас тяжело»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала об отношении к российским спортсменам за границей.

«Я много передвигаюсь по Европе, не чувствую никакого давления от обычных людей. Наоборот, очень многие иностранцы помогают. Это касается именно обычных людей, а не государств.

Очень не хочется, чтобы спортсмены были жертвами политики. Столько лет жизни отдано спорту, столько работа проделано с детства.

Слава богу, что моя спортивная карьера не застала нынешнее время, потому что спортсменам сейчас, конечно, тяжело», – сказала Бутырская.