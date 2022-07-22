«Дураки – они и есть дураки. Будем ждать окончания спецоперации, когда все встанет на свои места». Жулин об отмене мастер-класса Трусовой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость об отмене мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме.

Мероприятие должно было пройти 27-28 августа, однако Федерация фигурного катания Швеции потребовала его отменить.

«Думал, там уже есть частная договоренность. Что тут можно сказать? Дураки они и есть дураки.

Будем ждать окончания спецоперации, когда все встанет на свои места», – сказал Жулин.

Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»