«Дураки – они и есть дураки. Будем ждать окончания спецоперации, когда все встанет на свои места». Жулин об отмене мастер-класса Трусовой

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Политика Александра Трусова ТАСС Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость об отмене мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме.

Мероприятие должно было пройти 27-28 августа, однако Федерация фигурного катания Швеции потребовала его отменить.

«Думал, там уже есть частная договоренность. Что тут можно сказать? Дураки они и есть дураки.

Будем ждать окончания спецоперации, когда все встанет на свои места», – сказал Жулин. 

Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»

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