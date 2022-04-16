Чемпионат мира среди юниоров. Малинин, Чу, Селевко, Капейкис, Гоголев выступят с произвольными программами

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16 апреля на юниорском чемпионате мира в Таллине юноши выступят с произвольными программами. После короткой лидирует американский фигурист Илья Малинин

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Юноши

Произвольная программа

Начало – 18.15 по московскому времени. 

Первая разминка

5. Као Миура (Япония) 

Вторая разминка

7. Эдвард Эпплбай (Великобритания)

11. Арлет Леванди (Эстония) 

12. Лев Винокур (Израиль)

Третья разминка

13. Наоки Росси (Швейцария)

14. Георгий Рештенко (Чехия) 

15. Николай Мемола (Италия)

16. Лукас Хонда (Япония)

17. Михаил Шайдоров (Казахстан)

18. Андреас Нордебак (Швеция)

Четвертая разминка

19. Стивен Гоголев (Канада)

20. Тацуя Цубои (Япония)

21. Лиам Капейкис (США)

22. Михаил Селевко (Эстония) 

23. Уэсли Чу (Канада)

24. Илья Малинин (США)

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 88,99

2. Уэсли Чу (Канада) – 81,59

3. Михаил Селевко (Эстония) – 81,26

4. Лиам Капейкис (США) – 79,83

5. Тацуя Цубои (Япония) – 79,15

6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,75

7. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,20

8. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 75,14

9. Лукас Хонда (Япония) – 73,01

10. Николай Мемола (Италия) – 71,42

11. Георгий Рештенко (Чехия) – 69,67

12. Наоки Росси (Швейцария) – 67,61

13. Лев Винокур (Израиль) – 67,20

14. Арлет Леванди (Эстония) – 65,31...

20. Као Миура (Япония) – 60,03

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