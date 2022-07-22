Распределение пар по этапам Гран-при сезона-2022/23: Книрим и Фрэйзер – в Великобритании и США, Миура и Кихара – в Канаде и Японии, Сафина и Берулава – во Франции и Финляндии

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Стало известно распределение фигуристов по этапам Гран-при сезона-2022/23 в парном катании.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований, этап Гран-при в России отменен.

Гран-при

Пары

Skate America

Норвуд, США

21-23 октября

Алекса КниримБрендон Фрэйзер (США), Анасатсия Смирнова – Данил Сияница (США), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция), София Голиченко – Артем Даренский (Украина), вакантное место для пары из США.

Skate Canada

Миссиcсога, Канада

28-30 октября

Рику МиураРюичи Кихара (Япония), Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада), Эвелин УолшТрент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США), вакантное место для пары из Канады.

Grand Prix de France

Анже, Франция

4-6 ноября

Чэн ПэнЯн Цзинь (Китай), Карина СафинаЛука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), вакантное место для пары из Франции.

MK John Wilson Trophy

Шеффилд, Великобритания

11-13 ноября

Алекса КниримБрендон Фрэйзер (США), Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США), Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада), Эвелин УолшТрент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия).

NHK Trophy

Саппоро, Япония

18-20 ноября

Рику МиураРюичи Кихара (Япония), Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада), Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Мария Чернышова – Харли Уиндсор (Австралия), Ирма Кальдара - Риккардо Мальо (Италия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США).

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

25-27 ноября

Чэн ПэнЯн Цзинь (Китай), Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада), Карина СафинаЛука Берулава (Грузия), Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Анасатсия Смирнова – Данил Сияница (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.

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