Распределение пар по этапам Гран-при сезона-2022/23: Книрим и Фрэйзер – в Великобритании и США, Миура и Кихара – в Канаде и Японии, Сафина и Берулава – во Франции и Финляндии

Стало известно распределение фигуристов по этапам Гран-при сезона-2022/23 в парном катании.
Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований, этап Гран-при в России отменен.
Гран-при
Пары
Норвуд, США
21-23 октября
Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США), Анасатсия Смирнова – Данил Сияница (США), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция), София Голиченко – Артем Даренский (Украина), вакантное место для пары из США.
Миссиcсога, Канада
28-30 октября
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада), Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США), вакантное место для пары из Канады.
Анже, Франция
4-6 ноября
Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), вакантное место для пары из Франции.
Шеффилд, Великобритания
11-13 ноября
Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США), Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (США), Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада), Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия).
Саппоро, Япония
18-20 ноября
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада), Елизавета Жукова – Мартин Бидар (Чехия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Мария Чернышова – Харли Уиндсор (Австралия), Ирма Кальдара - Риккардо Мальо (Италия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США).
Эспоо, Финляндия
25-27 ноября
Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай), Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Анасатсия Смирнова – Данил Сияница (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.