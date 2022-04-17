Чемпионат мира среди юниоров. Левито, Шин, Юн, Торнгрен выступят с произвольными программами

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17 апреля в Таллине на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнования девушек. После короткой программы лидирует американка Изабо Левито.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Девушки

Произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени. 

Третья разминка

13. Лиа Перейра (Канада) 

14. Ринка Ватанабе (Япония) 

15. Клэр Сио (США) 

16. Рион Сумийоши (Япония) 

17. Кимми Репонд (Швейцария) 

18. Нина Пинзарроне (Бельгия) 

Четвертая разминка

19. Нина Петрыкина (Эстония) 

20. Со Ен И (Южная Корея) 

21. Линдси Торнгрен (США)

22. А Сун Юн (Южная Корея)

23. Джиа Шин (Южная Корея)

24. Изабо Левито (США) 

После короткой программы

1. Изабо Левито (США) – 72,50

2. Джиа Шин (Южная Корея) – 69,38

3. А Сун Юн (Южная Корея) – 66,28

4. Линдси Торнгрен (США) – 66,14

5. Со Ен И (Южная Корея) – 66,09

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,90

7. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 63,67

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,82

9. Рион Сумийоши (Япония) – 60,62

10. Клэр Сио (США) – 60,51

11. Ринка Ватанабе (Япония) – 59,96

12. Лиа Перейра (Канада) – 58,69

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