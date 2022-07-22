Горшков об отмене мастер-класса Трусовой в Швеции: «Не в курсе этой ситуации. Нахожусь в Суздале, сложно что-либо комментировать»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что не осведомлен о ситуации с отменой мастер-класса фигуристки Александры Трусовой в Швеции.

Сегодня стало известно, что мероприятие, которое должно было пройти 27-28 августа в Стокгольме, отменено. Федерация фигурного катания Швеции не рекомендовала заниматься этим проектом.

«Я нахожусь в славном городе Суздаль, поэтому мне сложно комментировать что-либо. Я пока не в курсе этой ситуации», – сказал Горшков.

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменен: «Шведская федерация рекомендовала пока не заниматься этим проектом»