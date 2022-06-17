Горшков о повышении возрастного ценза: «Весомым аргументом было проголосовать против России. Через два года, думаю, они поймут, что погорячились»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Вся аргументация была притянута за уши. Причем определенную роль сыграл авторитет Совета ISU, который выдвинул это предложение. Когда за это решение голосовали федерации, которые про фигурное катание мало слышали, это явно говорит о том, что была организована своего рода массированная атака.

Еще одним весомым аргументом в этом случае было проголосовать против России. Через два года, думаю, они поймут, что погорячились», – сказал Горшков.

«ISU якобы опросил спортсменов, нужно ли повышать возраст. Они получили 82 процента «за», но при этом, как оказалось, что ни один спортсмен из России, Японии или других сильных в фигурном катании стран в нем не участвовал. Мы говорим о профессионалах, а не adults (любительское фигурное катание) или «участниках новогодних елок». Основными были представители Канады и скандинавских стран.

Процесс был организован таким образом, чтобы получить определенный результат. В этом голосовании любой мог заявить – я спортсмен, я тренер», – добавил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

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