Международный союз конькобежцев (ISU) не переносил этап Гран-при из английского Шеффилда.

По информации «Матч ТВ», на данный момент у ISU нет других предложений о месте проведения турнира. Также рассматривался вариант об организации этапа в Южной Корее, но этого не удалось сделать.

11 июля в календаре на сайте ISU было указано, что соревнования планируются в Шеффилде 11-13 ноября – вместо отмененного Гран-при Китая. Но в итоге данная информация была удалена.

«Матч ТВ» также сообщает, что ISU не будет распределять фигуристов по этапам Гран-при, пока не утвердит хозяев всех этапов. Ранее появилась информация о том, что у Великобритании могут возникнуть проблемы с организацией турнира.

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?