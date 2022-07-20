ISU не будет распределять фигуристов по этапам Гран-при до утверждения всех мест проведения. Этап в Шеффилде пока не перенесен («Матч ТВ»)

Теги ISU Гран-при сборная Китая этап Гран-при в Великобритании Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) не переносил этап Гран-при из английского Шеффилда.

По информации «Матч ТВ», на данный момент у ISU нет других предложений о месте проведения турнира. Также рассматривался вариант об организации этапа в Южной Корее, но этого не удалось сделать.

11 июля в календаре на сайте ISU было указано, что соревнования планируются в Шеффилде 11-13 ноября – вместо отмененного Гран-при Китая. Но в итоге данная информация была удалена.

«Матч ТВ» также сообщает, что ISU не будет распределять фигуристов по этапам Гран-при, пока не утвердит хозяев всех этапов. Ранее появилась информация о том, что у Великобритании могут возникнуть проблемы с организацией турнира.

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