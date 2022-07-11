Великобритания примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо Китая, Финляндия – вместо России

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил места проведения двух перенесенных этапов Гран-при, которые должны были пройти в Китае и России.

11-13 ноября соревнования состоятся в британском Шеффилде, 25-27 ноября – в финском Эспоо. Об этом сообщается в календаре ISU на следующий сезон.

Ранее ISU перенес российский этап серии из-за ситуации на Украине. Китай не может принять Гран-при в связи с антиковидными ограничениями.