Великобритания примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо Китая, Финляндия – вместо России

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Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил места проведения двух перенесенных этапов Гран-при, которые должны были пройти в Китае и России.

11-13 ноября соревнования состоятся в британском Шеффилде, 25-27 ноября – в финском Эспоо. Об этом сообщается в календаре ISU на следующий сезон.

Ранее ISU перенес российский этап серии из-за ситуации на Украине. Китай не может принять Гран-при в связи с антиковидными ограничениями.

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?

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