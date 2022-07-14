ISU опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23. Российский этап перенесен в Финляндию

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. 

Российский этап Гран-при официально перенесен в Финляндию. ISU принял решение о переносе соревнований из России в связи с ситуацией на Украине.

Четвертый этап должен был состояться в Китае, однако место проведения пока не утверждено. Ранее сообщалось, что ISU может перенести этап в английский Шеффилд. 

  • 1-й этап – Норвуд, США, 21-23 октября
  • 2-й этап – Миссиcсога, Канада, 28-30 октября
  • 3-й этап – Анже, Франция, 4-6 ноября
  • 4-й этап – место проведения пока неизвестно, 11-13 ноября
  • 5-й этап – Саппоро, Япония, 18-20 ноября
  • 6-й этап – Эспоо, Финляндия, 25-27 ноября
  • Финал Гран-при – Турин, Италия, 8-11 декабря

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