ISU опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23. Российский этап перенесен в Финляндию

Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал календарь серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Российский этап Гран-при официально перенесен в Финляндию. ISU принял решение о переносе соревнований из России в связи с ситуацией на Украине.

Четвертый этап должен был состояться в Китае, однако место проведения пока не утверждено. Ранее сообщалось, что ISU может перенести этап в английский Шеффилд.

1-й этап – Норвуд, США, 21-23 октября

2-й этап – Миссиcсога, Канада, 28-30 октября

3-й этап – Анже, Франция, 4-6 ноября

4-й этап – место проведения пока неизвестно, 11-13 ноября

5-й этап – Саппоро, Япония, 18-20 ноября

6-й этап – Эспоо, Финляндия, 25-27 ноября

Финал Гран-при – Турин, Италия, 8-11 декабря

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?