ISU объявит о переносе Гран-при Китая не раньше 18 июля. У Великобритании могут возникнуть проблемы с организацией турнира («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликует решение о месте проведения китайского Гран-при не раньше 18 июля.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Задержка по данному решению может быть связана с организационными сложностями Великобритании.

Ранее в календаре ISU было указано, что соревнования планируются 11-13 ноября в британском Шеффилде. Но в итоге информация об этом была удалена.

Заседание комиссии ISU по распределению этапов должно пройти сегодня. Китай на данный момент не может принять Гран-при из-за антиковидных ограничений в стране.

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?