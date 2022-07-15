ISU объявит о переносе Гран-при Китая не раньше 18 июля. У Великобритании могут возникнуть проблемы с организацией турнира («Матч ТВ»)

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликует решение о месте проведения китайского Гран-при не раньше 18 июля.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Задержка по данному решению может быть связана с организационными сложностями Великобритании.

Ранее в календаре ISU было указано, что соревнования планируются 11-13 ноября в британском Шеффилде. Но в итоге информация об этом была удалена.

Заседание комиссии ISU по распределению этапов должно пройти сегодня. Китай на данный момент не может принять Гран-при из-за антиковидных ограничений в стране. 

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