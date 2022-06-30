Железняков об уходе Зининой от Плющенко: «Обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали. Противно, смешно и нелепо»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алексей Железняков Академия Плющенко Анастасия Зинина Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал уход российской фигуристки Анастасии Зининой из академии Евгения Плющенко.

«Одна из талантливейших учениц AJ DANCE STUDIO – Анастасия Зинина.

Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс... «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда, противно, смешно и нелепо.

Настю я знаю несколько лет, как и ее маму. Мама не вмешивалась никогда, Настя – безумно исполнительный человек, это тот редкий тандем родителя и ребенка, где все уравновешено.

Анастасия талантлива, упорна и трудолюбива, но кто-то этого не оценил.

Делайте выводы господа, я всегда бомблю в лоб и правду, и вам решать, где правда, а где ложь!

P. S. Жду тебя в моей студии, будем лечить душу танцами», – написал Железняков.

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

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