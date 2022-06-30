Железняков об уходе Зининой от Плющенко: «Обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали. Противно, смешно и нелепо»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал уход российской фигуристки из академии .

«Одна из талантливейших учениц AJ DANCE STUDIO – Анастасия Зинина.

Мне обидно, что эту прекрасную девушку оклеветали, обвинили маму, которая, мол, вмешивалась в тренировочный процесс... «Нарушители спокойствия и дисциплины». Правда, противно, смешно и нелепо.

Настю я знаю несколько лет, как и ее маму. Мама не вмешивалась никогда, Настя – безумно исполнительный человек, это тот редкий тандем родителя и ребенка, где все уравновешено.

Анастасия талантлива, упорна и трудолюбива, но кто-то этого не оценил.

Делайте выводы господа, я всегда бомблю в лоб и правду, и вам решать, где правда, а где ложь!

P. S. Жду тебя в моей студии, будем лечить душу танцами», – написал Железняков.

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины