Татьяна Тарасова: «Олег Протопопов – великий человек! Надеюсь, с нашей помощью его непростая ситуация разрешится»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о ситуации двукратного олимпийского чемпиона , который испытывает проблемы с переездом.

Протопопов с 1979 года живет в Швейцарии.

«Очень жаль, что Олег Алексеевич оказался в такой ситуации. Знаю, что он живет у человека, платит какие-то совсем небольшие деньги. Живет на пенсию, как раз оплатить квартиру и покушать.

Конечно, всем, кто в состоянии помочь, стоит включиться в решение этой проблемы, в том числе федерации. Хотя что она может сделать в Швейцарии? Снять другую квартиру или помочь материально? Всем можно сделать понемножку, я только за это.

Олег Алексеевич – великий человек! Для меня всегда было огромной радостью встречаться с ним и Людмилой, когда тренировала ребят к Олимпийским играм. Часто виделись на показательных соревнованиях, вместе обедали и ужинали.

Надеюсь, с нашей помощью его непростая ситуация разрешится», – сказала Тарасова.

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