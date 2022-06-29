Татьяна Тарасова о Дэвис и Смолкине: «Вместо того, чтобы год сидеть, лучше его потерять в Америке, а потом выступать за США»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и поженились.

, дочь тренера , родилась в США и имеет американское гражданство.

«Смолкин и Дэвис поженились? Какая прелесть, их надо поздравить.

Что я думаю об информации по поводу их просмотра в США? Когда-то буквально болталась без работы, без партнера, без страны. Ее подобрали немцы.

Она нашла партнера, они стали призерами чемпионата Европы. Позже она завоевала весь мир, ее не забудут никогда. Она единственная, кто с тремя партнерами стала олимпийской чемпионкой. Никто ее не осуждал, никто не гонялся за сведениями, что она делает. А теперь дети поженились. Надо такую историю разогнать.

Я не участвую в этих сплетнях ни как человек, ни как женщина, ни как тренер. Даже если завтра у них родится ребенок и они будут выступать за США, не забывайте, что наших не допустили на чемпионаты Европы и мира. Это ужасающая несправедливость, безобразное событие мирового значения.

Какие-то люди задумались. Вместо того, чтобы этот год сидеть, лучше его потерять в Америке, а потом выступать за США. Если бы вам сейчас New York Times сделало предложение, мы бы за вами видели только огненный след», – сказала Тарасова.