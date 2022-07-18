«Я один, а одному в 90 лет перетащить все, что есть в этом доме, невозможно». Олимпийский чемпион Протопопов о проблемах с переездом из дома в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов рассказал о проблемах с переездом из дома в Швейцарии.

Накануне бывшему спортсмену исполнилось 90 лет. Он проживает за рубежом с 1979 года.

«Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала от всех жильцов уехать. Только тогда они смогут начать работу.

А я еще не получил информацию точную – мне переведут с немецкого на русский, но это будет только в понедельник. И тогда я пойму наверняка, что такое здесь происходит. Это для меня было большим шоком.

Место, где буду жить, я пока не нашел. По сути дела я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать», – рассказал Протопопов.

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