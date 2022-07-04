Татьяна Тарасова призналась, что расстроилась из-за ситуации с .

В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии. В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Я была в Северодвинске. Это страшно. Там подводные лодки. Во флоте же всегда на год больше надо было служить.

Ой, боже, что же они с ним сделали. Знаю, что он хотел уехать в . Он не уедет в НХЛ уже – это понятно. Надо было не рассказывать это никому.

Очень тяжело, я расстроилась за парня. Но ничего, за время службы он станет мощнее и здоровее. Не надо только никуда высовываться ему. Я очень расстроена», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

7 мая Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. Команда Северного флота – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших в войсках

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым