Американский журналист Уолкен: «Когда «Уимблдон» забанил российских и белорусских игроков, у вас есть в полуфинале Рыбакина, родившаяся и выросшая в Москве»

Американский журналист Дэн Уолкен отреагировал в «Twitter»-е на выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинал «Уимблдона».

«Довольно интересно, что в год, когда «Уимблдона» забанил российских и белорусских игроков, у вас есть в полуфинале Елена Рыбакина, родившаяся и выросшая в Москве, но получившая деньги от Казахстана за смену гражданства в возрасте 19 лет», — написал журналист в твиттере.

В полуфинале Рыбакина встретится с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

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